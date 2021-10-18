TAYANNA вперше засвітила обличчя свого бойфренда

Їх помітили разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".
Українська співачка TAYANNA вже пів року зустрічається з чоловіком, якого звуть Олександром.
Вона показувала спільні фото з ним. Щоправда, обличчя свого обранця зірка ретельно приховувала. Однак нещодавно їх помітили разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".
Закохані потрапили до об’єктивів камер журналістів.
До слова, це перша поява Тетяни на публіці зі своїм бойфрендом. Парочка трималася за ручки, а коли помітила журналістів, то пішла геть.
Відомо, що закохані живуть окремо.
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