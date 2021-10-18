TAYANNA вперше засвітила обличчя свого бойфренда

Їх помітили разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

Українська співачка TAYANNA вже пів року зустрічається з чоловіком, якого звуть Олександром.

Вона показувала спільні фото з ним. Щоправда, обличчя свого обранця зірка ретельно приховувала. Однак нещодавно їх помітили разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

Бойфренд TAYANNA / скріншот з відео

Закохані потрапили до об’єктивів камер журналістів.

Бойфренд TAYANNA / скріншот з відео

До слова, це перша поява Тетяни на публіці зі своїм бойфрендом. Парочка трималася за ручки, а коли помітила журналістів, то пішла геть.

Відомо, що закохані живуть окремо.

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