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TAYANNA вперше засвітила обличчя свого бойфренда

TAYANNA вперше засвітила обличчя свого бойфренда

TAYANNA / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Їх помітили разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

Українська співачка TAYANNA вже пів року зустрічається з чоловіком, якого звуть Олександром.

Вона показувала спільні фото з ним. Щоправда, обличчя свого обранця зірка ретельно приховувала. Однак нещодавно їх помітили разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

Бойфренд TAYANNA / © скріншот з відео
Бойфренд TAYANNA / скріншот з відео

Закохані потрапили до об’єктивів камер журналістів.

Бойфренд TAYANNA / © скріншот з відео
Бойфренд TAYANNA / скріншот з відео

До слова, це перша поява Тетяни на публіці зі своїм бойфрендом. Парочка трималася за ручки, а коли помітила журналістів, то пішла геть.

Відомо, що закохані живуть окремо.

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