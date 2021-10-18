TAYANNA впервые засветила лицо своего бойфренда

Их заметили вместе на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Украинская певица TAYANNA уже полгода встречается с мужчиной, которого зовут Александром.

Она показывала совместные фото с ним. Правда, лицо своего избранника звезда тщательно скрывала. Однако недавно их заметили вместе на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Бойфренд TAYANNA / скриншот с видео

Влюбленные попали в объективы камер журналистов.

Бойфренд TAYANNA / скриншот с видео

К слову, это первое появление Татьяны на публике со своим бойфрендом. Парочка держалась за ручки, а когда заметила журналистов, то ушла.

Известно, что влюбленные живут отдельно.

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