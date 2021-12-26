У Michelle Andrade оголився бюст просто під час виступу

У Michelle Andrade оголився бюст просто під час виступу

У артистки сповз топ на сцені під час репетиції.

З українською співачкою болівійського походження Michelle Andrade стався конфуз під час участі у концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

Артистка якраз репетирувала свій номер і була у широких шкіряних штанах та звабливому топі. І прямісінько посеред репетиції у Мішель сповзла верхня частина одягу, тим самим оголивши її бюст , йдеться у "Світському житті".

Та Мішель, як справжній професіонал, не засмутилася, а прийняла ситуацію такою, яка вона є:

"Були нюанси з топіком, так, це правда. Та ми дуже легко вирішили, ми творчі люди, всі талановиті", - сказала Андраде і продемонструвала, як костюмери вирішили цей момент.

Аби конфуз не повторився під час самого концерту, було прийнято рішення підв'язати ту частину топа, яка б могла знову сповзти.

Зазначимо, що концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" покажуть вже сьогодні, 26 грудня, на каналі 1+1 о 21:00.

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