Даша Астаф'єва вперше назвала причину розриву з нареченим

Цьогоріч артистка розірвала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва цьогоріч приголомшила фанів звісткою, що після шести років цивільного шлюбу пішла від нареченого, бізнесмена Артема Кіма.

Їхні стосунки пережили і кримінальну справу, яка була заведена на Артема, і суди, в які ходила Даша, йдеться у "Світському житті". І заборони на виїзд обранця за кордон. Але чогось, все ж таки, їхній роман не витримав:

"Для мене це дуже повчальна та добра історія, тому що це єдині стосунки, після яких я залишилася у гарних стосунках. Ми як були справжні друзі, як це вирішилось, що ми більш друзі, аніж люди, які кохають одне одного. Це кохання, але це інше кохання. Ми не зовсім готові до продовження сімейних стосунків. На жаль, іноді якісь погані події, - вони можуть зруйнувати і почуття і те, що будувалось роками", - сказала Даша.

Даша Астаф'єва та Артем Кім / instagram.com/da_astafieva

Вона зізналася, що суди над Артемом досі тривають і саме проблеми, за словами Астаф'євої, вплинули на їхнє кохання:

"Суди не закінчені. На мою думку, ми вичерпали той ресурс почуттів, і боротьби, і всього, що повинно було піти на будування родини, і на все добре і хороше. Багато було випробувань, багато втручань чужих людей. Це дуже складно, коли проблеми сильніші, на жаль, аніж стосунки", - прокоментувала артистка.

Поки пара була разом, вони мешкали у будинку Артема за містом. Зараз даша повернулася до Києва, переїхала до своєї холостяцької квартири. Та як зізналася артистка, вона не почувається самотньою і витрачає час на себе:

"Чесно кажучи, я не знаю, як це буде по відношенню до Артема. Але мені дуже добре зараз самій. Я ніколи не думала про себе так, як зараз. Звісно, друзі завжди намагаються когось мені посватати: "Ой, а у нас такий кум самотній". Але я зараз хочу трошки прийти до тями", - пояснила Астаф'єва.

Даша Астаф'єва та Артем Кім / instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, про те, що Даша Астаф'єва розірвала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом стало відомо наприкінці жовтня цього року. Пара разом була від 2016-го року, разом відвідувала дні народження друзів, подорожувала та планувала весілля.

Та у серпні 2017 року Кіма затримали детективи НАБУ разом із спеціальною антикорупційною прокуратурою. Його підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 млн грн під час тендеру на закупку техніки Южноукраїнською атомною електростанцією. Ця справа тягнеться від 2012 року. Тоді директором Южноукраїнської АЕС був батько Артема Віссаріон. Сам же Кім на підприємстві офіційно не працював. Батько Кіма і сам Артем проходять у справі як підозрювані.

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