Даша Астафьева впервые назвала причину разрыва с женихом

В этом году артистка разорвала отношения с бизнесменом Артемом Кимом.

Украинская певица и модель Даша Астафьева в этом году ошеломила фанатов известием, что после шести лет гражданского брака ушла от жениха, бизнесмена Артема Кима.

Их отношения пережили и уголовное дело, которое было заведено на Артема, и суды, в которые ходила Даша, говорится в "Светской жизни". И запреты на выезд избранника за границу. Но чего-то, все же, их роман не выдержал:

"Для меня это очень поучительная и хорошая история, потому что это единственные отношения, после которых я осталась в хороших отношениях. Мы как были настоящие друзья, как это выяснилось, что мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события — они могут разрушить и чувства и то, что строилось годами", — сказала Даша.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

Она призналась, что суды над Артемом до сих пор продолжаются и именно проблемы, по словам Астафьевой, повлияли на их любовь:

"Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения", — прокомментировала артистка.

Пока пара была вместе, они жили в доме Артема за городом. Сейчас даша вернулась в Киев, переехала в свою холостяцкую квартиру. Но, как призналась артистка, она не чувствует себя одинокой и тратит время на себя:

"Честно говоря, я не знаю, как это будет по отношению к Артему. Но мне очень хорошо сейчас самой. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то мне посватать: "Ой, а у нас такой кум одинокий". Но я сейчас хочу немного прийти в себя", — объяснила Астафьева.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

Напомним, о том, что Даша Астафьева разорвала отношения с бизнесменом Артемом Кимом, стало известно в конце октября этого года. Пара вместе была с 2016 года, вместе посещала дни рождения друзей, путешествовала и планировала свадьбу.

Но в августе 2017 года Кима задержали детективы НАБУ вместе со специальной антикоррупционной прокуратурой. Он подозревается в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн во время тендера на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Это дело тянется с 2012 года. Тогда директором Южноукраинской АЭС был отец Артема Виссарион. Сам Ким на предприятии официально не работал. Отец Кима и сам Артем проходят по делу как подозреваемые.

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