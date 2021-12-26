"Україна має талант": победителем стал 13-летний мальчик с голосом Плавалагуны из "Пятого элемента"

Артем Фесько имеет очень редкий голос.
В субботу, 25 декабря состоялся финал талант-шоу "Україна має талант", победу на котором одержал 13-летний Артем Фесько из села Попельня Житомирской области.
У мальчика уникальный голос. Еще во время кастинга Артем ошеломил судей проекта исполнением арии Дивы Плавалагуны из культовой ленты "Пятый элемент". Своим пением юный вокалист довел членов жюри и зрителей до слез, а собравшиеся в зале аплодировали стоя.
А в финале Фесько очаровал всех, исполнив молитву Ave Maria и торжествовал на шоу. Второе место заняла группа Zapal, а на третьем – 14-летний Артем Галис из Одессы. Победитель шоу получил 250 тысяч гривен.
Отметим, что 13-летний Артем Фесько с уникальным голосом родом из села Попельня Житомирской области. Петь парня научила бабушка, а пойти на талант-шоу была идея дедушки.
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