"Україна має талант": победителем стал 13-летний мальчик с голосом Плавалагуны из "Пятого элемента"

Артем Фесько имеет очень редкий голос.

В субботу, 25 декабря состоялся финал талант-шоу "Україна має талант", победу на котором одержал 13-летний Артем Фесько из села Попельня Житомирской области.

У мальчика уникальный голос. Еще во время кастинга Артем ошеломил судей проекта исполнением арии Дивы Плавалагуны из культовой ленты "Пятый элемент". Своим пением юный вокалист довел членов жюри и зрителей до слез, а собравшиеся в зале аплодировали стоя.

А в финале Фесько очаровал всех, исполнив молитву Ave Maria и торжествовал на шоу. Второе место заняла группа Zapal, а на третьем – 14-летний Артем Галис из Одессы. Победитель шоу получил 250 тысяч гривен.

Отметим, что 13-летний Артем Фесько с уникальным голосом родом из села Попельня Житомирской области. Петь парня научила бабушка, а пойти на талант-шоу была идея дедушки.

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