Відома українська співачка вдруге стала мамою

Учасниця дуету ANNA MARIA народила доньку.

Учасниця українського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк вдруге стала мамою.

Радісну звістку 33-річна артистка повідомила особисто на сторінці в Instagram. Марія розмістила серію знімків, на яких зображена ще вагітною разом зі своїм чоловіком, звукорежисером Вадимом та їхнім чотирирічним сином, якого назвали на честь батька.

"Нас стає більше! Днями у нас народилася донька! Ще раз переконуюсь, що народження дитини – це найбільше диво на Землі. Слава Богу за все! Нехай кохання у цьому світі примножується та перемагає!" – підписала фото щаслива новоспечена мама.

instagram.com/annamariaduet

instagram.com/annamariaduet

Зазначимо, що на знімках Марія, одягнена у костюм та обтислу чорну сукню, демонструє чималий округлий животик.

instagram.com/annamariaduet

instagram.com/annamariaduet

Марія, яка молодша від коханого Вадима на 10 років, вийшла за нього заміж 2016 року. Чотири роки тому артистка народила коханому первістка, сина Вадима. Щоправда, тривалий час це приховувала і розповіла про поповнення у родині лише рік тому.

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