Відома українська співачка вдруге стала мамою

Учасниця дуету ANNA MARIA народила доньку.
Учасниця українського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк вдруге стала мамою.
Радісну звістку 33-річна артистка повідомила особисто на сторінці в Instagram. Марія розмістила серію знімків, на яких зображена ще вагітною разом зі своїм чоловіком, звукорежисером Вадимом та їхнім чотирирічним сином, якого назвали на честь батька.
"Нас стає більше! Днями у нас народилася донька! Ще раз переконуюсь, що народження дитини – це найбільше диво на Землі. Слава Богу за все! Нехай кохання у цьому світі примножується та перемагає!" – підписала фото щаслива новоспечена мама.
Зазначимо, що на знімках Марія, одягнена у костюм та обтислу чорну сукню, демонструє чималий округлий животик.
Марія, яка молодша від коханого Вадима на 10 років, вийшла за нього заміж 2016 року. Чотири роки тому артистка народила коханому первістка, сина Вадима. Щоправда, тривалий час це приховувала і розповіла про поповнення у родині лише рік тому.
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