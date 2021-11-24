Ведуча "Танців" Онуфрійчук відповіла, навіщо влаштовувала два весілля

Вперше зірка влаштувала пишну церемонію в лютому.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук нещодавно відсвяткувала пишне весілля зі своїм коханим, бізнесменом Алмазом.

До слова, зірка вже не вперше влаштовує церемонію. Так, у лютому парочка відсвяткувала пишне весілля на Мальдівах. Втім, виявилося, що закохані офіційно не були розписані. Як зізнавалася Іванна, вони з Алмазом довго не могли визначитися, де саме б вони хотіли стати чоловіком та дружиною. Вони обирали між Швейцарією та Україною.

Весілля Іванни Онуфрійчук і Алмаза / instagram.com/ivannaonufriichuk

Втім, гучне весілля парочка відсвяткувала у Києві.

"Не знаю, як у вас, але в нас на Вінниччині заведено святкувати весілля декілька разів. Скільки пам'ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім у нареченого. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати гарне свято. Чому б ні?" - поділилася Іванна.

Весілля Іванни Онуфрійчук і Алмаза / instagram.com/ivannaonufriichuk

Окрім того, ведуча тішиться, що змогла запросити рідних Алмаза до України. Так, зірка показала їм найгарніші місця та розповіла про українські звичаї.

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