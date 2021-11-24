Дружина Остапчука показала, як будується їхня оселя

Пара планує переїхати наступного року.

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина Горняк, вирішила показати, як будується їхнє сімейне гніздечко.

Закохані ще у вересні повідомили, що вони почали зводити власний будинок. Так, подружжя довго не могло обрати вже готову оселю, тому вирішили побудувати її самі. До слова, час від часу парочка приїздить до ділянки, аби подивися, як зводиться їхнє сімейне гніздечко.

Будинок Володимира Остапчука та Хритисни Горняк / instagram.com/kristygor

Так, у своєму Instagram Христина показала кабінет-бібліотеку Володимира та її найулюбленішу частину майбутнього будинку.

Будинок Володимира Остапчука та Хритисни Горняк / instagram.com/kristygor

"Відчуття, коли ти кожного разу приїздиш і бачиш зміни у власному будинку, – непередавані. Це кабінет Вови, сьогодні ми маємо отримати його дизайн. Вже бачу, як коханий буде тут читати книги", - поділилась Христина.

Будинок Володимира Остапчука та Хритисни Горняк / instagram.com/kristygor

Раніше Остапчук розповідав, що будинок буде у французькому стилі. Відомо, що там будуть дитячі для дітей Остапчука від першого шлюбу та майбутньої дитини з Христиною. Також зірка хоче мати велику вітальню. Заселитися в нову оселю закохані планують вже наступного року. До речі, будинок оформили на Володимира.

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