Мітять у Суперлігу: ще два клуби залишили Чемпіонат України з хокею

Мітять у Суперлігу: ще два клуби залишили Чемпіонат України з хокею

"Маріуполь" і "Білий Барс" приєдналися до виключених з УХЛ "Донбасу" та "Краматорська".

Хокейні клуби "Маріуполь" і "Білий Барс" оголосили про те, що припиняють свою участь у чемпіонаті Української хокейної ліги (УХЛ).

Рішення було ухвалено "на знак солідарності" з "Донбасом" і "Краматорськом", які раніше були виключені з Чемпіонату України через повторне порушення регламенту.

"Маріуполь" і "Білий Барс" повідомили, що планують продовжити виступи в розіграші новоствореної Суперліги. Раніше ЗМІ писали, що туди увійдуть шість клубів: "Донбас", "Краматорськ", "Білий Барс", МХК "Динамо", "Маріуполь" та "Молода Гвардія" (фарм-клуб "Донбасу").

❗Хокейний клуб "Маріуполь" припиняє участь у чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 21/22. Таке рішення було... Опубліковано HC Mariupol Середа, 24 листопада 2021 р.

Після зняття чотирьох клубів список учасників Української хокейної ліги скоротився до 4 команд: "Сокіл", "Кременчук", "Рулав Одд" та "Дніпро".

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Напередодні товариського турніру в Угорщині 6 хокеїстів "Донбасу" та один гравець "Краматорська" самовільно залишили розташування збірної України.

Рішення відкликати своїх хокеїстів з національної команди було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

Після цього Федерація хокею України (ФХУ) відсторонила гравців, які самовільно залишили розташування збірної, від офіційних поєдинків на час проведення розслідування. Однак "Донбас" і "Краматорськ" три матчі поспіль бойкотували "бан" своїх хокеїстів і випускали їх на лід в іграх УХЛ, за що й були виключені з чемпіонату.