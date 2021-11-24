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MamaRika ошелешила пласким животиком за три місяці після пологів

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MamaRika ошелешила пласким животиком за три місяці після пологів

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Артистка швидко повернула допологову форму.

Українська співачка MamaRika, яка на початку серпня народила первістка, показала фігуру за три місяці після пологів.

Так, артистка розмістила у фотоблогу селфі, де постала у білому топі та джинсах. Зірка оголила плаский животик, чим неабияк приголомшила своїх фоловерів.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Анастасія швидко повернула допологову форму і має неймовірний вигляд.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Вигляд кумирки не змогли оминути увагою її прихильники. У коментарях юзери залишили низку приємних повідомлень.

  • Розкішна
  • Як можна бути такою красивою
  • Маєш дуже крутий вигляд
  • Ви взагалі відьма! Мати такий розкішний вигляд після пологів -  просто жорстоко!

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