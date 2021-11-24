MamaRika ошелешила пласким животиком за три місяці після пологів

Артистка швидко повернула допологову форму.
Українська співачка MamaRika, яка на початку серпня народила первістка, показала фігуру за три місяці після пологів.
Так, артистка розмістила у фотоблогу селфі, де постала у білому топі та джинсах. Зірка оголила плаский животик, чим неабияк приголомшила своїх фоловерів.
Анастасія швидко повернула допологову форму і має неймовірний вигляд.
Вигляд кумирки не змогли оминути увагою її прихильники. У коментарях юзери залишили низку приємних повідомлень.
- Розкішна
- Як можна бути такою красивою
- Маєш дуже крутий вигляд
- Ви взагалі відьма! Мати такий розкішний вигляд після пологів - просто жорстоко!
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