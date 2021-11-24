MamaRika ошарашила плоским животиком через три месяца после родов

Артистка быстро вернула дородовую форму.
Украинская певица MamaRika, которая в начале августа родила первенца, показала фигуру через три месяца после родов.
Так, артистка разместила в фотоблоге селфи, где появилась в белом топе и джинсах. Звезда оголила плоский животик, чем изрядно ошеломила своих фолловеров.
Анастасия быстро вернула дородовую форму и выглядит невероятно.
Вид кумирши не смогли обойти вниманием ее поклонники. В комментариях пользователи оставили ряд приятных сообщений.
- Роскошная
- Как можно быть такой красивой
- Очень круто выглядишь
- Вы вообще ведьма! Так роскошно выглядеть после родов – просто жестоко!
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