Жена Остапчука показала, как строится их дом

Пара планирует переехать в следующем году.

Жена шоумена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, решила показать, как строится их семейное гнездышко.

Влюбленные еще в сентябре сообщили, что они начали строить собственный дом. Супруги долго не могли выбрать уже готовый, поэтому решили построить его сами. К слову, иногда парочка приезжает на участок, чтобы посмотреть, как строится их семейное гнездышко.

Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк / instagram.com/kristygor

В своем Instagram Кристина показала кабинет-библиотеку Владимира и ее любимую часть будущего дома.

Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк / instagram.com/kristygor

"Ощущение, когда ты каждый раз приезжаешь и видишь изменения в собственном доме – непередаваемые. Это кабинет Вовы, сегодня мы должны получить его дизайн. Уже вижу, как любимый будет здесь читать книги", — поделилась Кристина.

Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк / instagram.com/kristygor

Ранее Остапчук рассказывал, что здание будет во французском стиле. Известно, что там будут детские для детей Остапчука от первого брака и будущего ребенка с Кристиной. Также звезда хочет иметь большую гостиную. Заселиться в новое жилье влюбленные планируют уже в следующем году. Кстати, дом оформили на Владимира.

Читайте также: