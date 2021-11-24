Илона Гвоздева показала, что возле ее дома "наделали" ремонтники: "Нас не предупредили"

Илона Гвоздева показала, что возле ее дома "наделали" ремонтники: "Нас не предупредили"

Звезда не в первый раз жалуется на ремонтников.

Украинский хореограф Илона Гвоздева показала, что возле ее дома "наделали" ремонтники.

Звезда уже не в первый раз жалуется на ремонтные работы, которые продолжаются возле ее дома. В частности, ранее Илона рассказала, что из-за крупногабаритного транспорта ей сложно въехать со двора. Впрочем, на этот раз в Instargam-stories знаменитость показала, что ремонтники вырыли яму, из-за которой невозможно заехать во двор.

Илона Гвоздева пожаловалась на ремонтников / instagram.com/ilonagvozdeva

"Въезд во двор немного заблокирован. Самое интересное то, что никто не предупреждал жильцов о таких ремонтных работах", — пожаловалась Гвоздева.

Илона Гвоздева пожаловалась на ремонтников / instagram.com/ilonagvozdeva

Звезда говорит, что успела въехать со двора. Впрочем, некоторые жители не смогут пользоваться своей машиной, пока не закончатся ремонт работы.

Читайте также: