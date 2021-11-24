Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар рассказали, из-за чего ссорятся

У суперфиналистов "Танцев со звездами" бывают разногласия взглядов.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В преддверии решающего воскресенья финалисты шоу, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар, посетили студию "Твоего дня". Звездная пара откровенно рассказала, с каким трудом столкнулась на пути к суперфиналу, как быстро нашли общий язык и из-за чего могут спорить.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Оля откровенно призналась, что не ожидала, что дойдет в шоу так далеко. В начале проекта спортсменка думала, что будет танцевать до 5-6 эфира, ведь у нее не было большой поддержки аудитории, по сравнению с представителями шоу-бизнеса и танцевать она совсем не умела.

"Но я верила, что благодаря своему труду и тандему с Димой я смогу научиться танцевать и пройти дальше. Я не привыкла сдаваться", — поделилась Оля.

А вот Дмитрий Дикусар с первого дня не сомневался, что их пара пройдет в суперфинал и сможет победить.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

"Когда мне сказали, что я буду танцевать с олимпийской чемпионкой Олей Харлан, и я увидел наши фамилии рядом, то почувствовал, что для меня это большая честь. Я знаю Олю уже несколько месяцев и все равно каждый раз ловлю себя на мысли, что я танцую со спортсменкой номер один в мире. Я верю в этого человека и в победу на 100%", — поделился Дмитрий Дикусар.

Оля добавила, что профессиональная химия состоялась между партнерами с первых репетиций, однако призналась, что иногда во время репетиций бывают разногласия взглядов:

"Я упрямая и это нормально. Признаюсь, что у меня болят ноги в туфлях и на репетиции я акцентировала на том, что в воскресенье эфир и я должна привыкнуть. Дима же настаивал, что я должна их снять и репетировать в кроссовках, чтобы оттачивать движения, а не отвлекаться на боль. В конце концов я прислушалась к Диме и переобулась, но немного споров все же было", — вспомнила Оля.

В конце ведущие шоу Ирина Ванникова и Влад Яма предложили паре поиграть в игру и проверить, насколько хорошо они знают друг друга. Интересно, что ни сам Дмитрий, ни Оля не смогли назвать год, в который Дмитрий Дикусар получил звание кандидата в мастера спорта по бальным танцам.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, голосование за любимые пары открыто всю неделю. Все голоса, которые телезрители посылали за пары в прошлом эфире, будут добавлены к результатам голосования на этой неделе и к результатам суперфинала. В воскресенье традиционно за каждый танец судьи будут выставлять свои оценки, которые прибавятся к голосованию телезрителей. Победит та пара, у которой будет самая большая сумма баллов.

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте SMS с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары! Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ!

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