Ольга Харлан та Дмитро Дікусар розповіли, через що сваряться

У суперфіналістів "Танців з зірками" бувають розбіжності поглядів.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Напередодні вирішальної неділі фіналісти шоу, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар, завітали до студії "Твого дня". Зіркова пара відверто розповіла, з якими труднощами зіштовхнулась на шляху до суперфіналу, як швидко знайшли спільну мову та через що можуть сперечатися.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Оля відверто зізналася, що не очікувала, що дійде в шоу так далеко. На початку проєкту спортсменка думала, що буде танцювати до 5-6 ефіру, адже в неї не було великої підтримки аудиторії, у порівнянні з представниками шоубізнесу та й танцювати вона зовсім не вміла.

"Але я вірила, що завдяки своїй праці, та тандему із Дімою я зможу навчитися танцювати та пройти далі. Я не звикла здаватися", - поділилася Оля.

А от Дмитро Дікусар з першого дня не сумнівався, що їхня пара пройде до суперфіналу та навіть зможе перемогти.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

"Коли мені сказали, що я буду танцювати з олімпійською чемпіонкою Олею Харлан, і я побачив наші прізвища поруч, то відчув, що для мене це велика честь. Я знаю Олю вже декілька місяців і все одно кожного разу ловлю себе на думці, що я танцюю зі спортсменкою номер один у світі. Я вірю в цю людину і в перемогу на 100%", - поділився Дмитро Дікусар.

Оля додала, що професійна хімія відбулася між партнерами із перших репетицій, проте зізналася, що іноді під час репетиції бувають розбіжності поглядів:

"Я вперта і це нормально. Зізнаюся, що у мене болять ноги в туфлях і на репетиції я акцентувала на тому, що у неділю ефір і я маю звикнути. Діма ж наполягав, що я маю їх зняти та репетирувати у кросівках, щоб відточувати рухи, а не відволікатися на біль. Зрештою я прислухалася до Діми та перевзулася, але трохи сперечань все ж таки було", - пригадала Оля.

Наприкінці ведучі шоу Ірина Ваннікова та Влад Яма запропонували парі пограти в гру та перевірити, наскільки добре вони знають одне одного. Цікаво, що ані сам Дмитро, ані Оля не змогли назвати рік, у який Дмитро Дікусар отримав звання кандидата у майстри спорту з бальних танців.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі надсилали за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

Для того, щоб підтримати свого фаворита, надсилайте SMS із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари! Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ!

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