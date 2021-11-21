Интер - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дончанам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на евровесну.
В среду, 24 ноября, донецкий "Шахтер" проведет выездной поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера".
Встречу между "горняками" и "нерадзурри" примет стадион "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Где смотреть матч Интер - Шахтер
На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Интер - Шахтер
Абсолютным фаворитом предстоящего поединка является чемпион Италии. На победу подопечных Симоне Индзаги можно поставить с коэффициентом 1.38. Ничья - 5.20. На победу команды Роберто Де Дзерби принимаются ставки с коэффициентом 8.60.
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- После четырех туров "Шахтер" замыкает группу D, набрав всего один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке - "Интер" (7 пунктов), на третьей - тираспольский "Шериф" (6 очков).
- В другом матче пятого тура группы D "Шериф" примет "Реал" (24 ноября, 22:00).
- В матче 2-го тура ЛЧ, который состоялся 28 сентября в Киеве, "Шахтер" и "Интер" расписали нулевую ничью.
- Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" - "Интер", "Шахтер" - "Шериф".