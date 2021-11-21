Интер - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Интер - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дончанам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на евровесну.

В среду, 24 ноября, донецкий "Шахтер" проведет выездной поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Встречу между "горняками" и "нерадзурри" примет стадион "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Интер - Шахтер

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Интер - Шахтер

Абсолютным фаворитом предстоящего поединка является чемпион Италии. На победу подопечных Симоне Индзаги можно поставить с коэффициентом 1.38. Ничья - 5.20. На победу команды Роберто Де Дзерби принимаются ставки с коэффициентом 8.60.

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