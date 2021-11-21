Інтер - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Інтер - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Донеччанам потрібна лише перемога, щоб зберегти шанси на євровесну.

У середу, 24 листопада, донецький "Шахтар" проведе виїзний поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Зустріч між "гірниками" та "нерадзуррі" прийме стадіон "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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Де дивитися матч Інтер - Шахтар

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Інтер - Шахтар

Абсолютним фаворитом майбутнього поєдинку є чемпіон Італії. На перемогу підопічних Сімоне Індзагі можна поставити з коефіцієнтом 1.38. Нічия - 5.20. На перемогу команди Роберто Де Дзербі приймаються ставки з коефіцієнтом 8.60.

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