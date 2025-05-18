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"Євробачення-2025": перемогу в конкурсі здобула Австрія
Учаснику саме цієї країни вдалося у сумі зібрати найбільше голосів від журі та глядачів та стати переможцем "Євробачення-2025".
Щойно у швейцарському місті Базель відгримів 69-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".
На арені Санкт-Якобсгалле свої конкурсні номери представили 26 країн-учасниць. Однак, лише одному представнику вдалося підкорити єврофанів та в сумі зібрати найбільше голосів. Так, за результатами глядацького та суддівського голосування перемогу в пісенному конкурсі здобуває Австрія. Загалом, країні, яку цьогоріч представляв співак JJ з піснею Wasted Love, вдалося зібрати 436 голосів - 258 від професійного журі та 178 від глядачів. Тож, наступне "Євробачення" організовуватиме саме Австрія.
Тим часом представник України - гурт Ziferblat - потрапив до топ-10. Загалом, українці вибороли від суддів 60 балів, які цьогоріч були не надто щедрими, та 158 від глядачів, що в сумі - 218. Таким чином музиканти зайняли 9 місце на "Євробаченні-2025".
Нагадаємо, сайт ТСН.ua вів текстову хроніку гранд-фіналу. Ми розповідали про найцікавіші події на конкурсі. Тож, раптом ви щось пропустили, - дізнавайтеся подробиці в нашому матеріалі.