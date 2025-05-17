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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція гранд-фіналу конкурсу

Сьогодні стане відомо, хто здобуде перемогу у музичних перегонах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євробачення-2025

Євробачення-2025 / © Associated Press

Сьогодні, 17 травня, у швейцарському місті Базелі відгримить гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". За результатами голосування стане відомо ім'я переможця.

На головну сцену конкурсу вийде 26 країн-учасниць — Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Україна. Нашу країну представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Вони виступатимуть у прямому ефірі сьомими.

Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби першими повідомляти про найцікавіші події на конкурсі, а також оголосити ім'я переможця.

Дата публікації
Кількість переглядів
440
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