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"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція гранд-фіналу конкурсу
Сьогодні стане відомо, хто здобуде перемогу у музичних перегонах.
Сьогодні, 17 травня, у швейцарському місті Базелі відгримить гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". За результатами голосування стане відомо ім'я переможця.
На головну сцену конкурсу вийде 26 країн-учасниць — Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Україна. Нашу країну представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Вони виступатимуть у прямому ефірі сьомими.
Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби першими повідомляти про найцікавіші події на конкурсі, а також оголосити ім'я переможця.