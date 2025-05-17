"Евровидение-2025": текстовая онлайн-трансляция гранд-финала конкурса

Евровидение-2025 / © Associated Press

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Сегодня, 17 мая, в швейцарском городе Базеле отгремит гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". По результатам голосования станет известно имя победителя.

На главную сцену конкурса выйдет 26 стран-участниц - Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Португалия Германия, Швейцария и Украина. Наша страна будет представлять группу Ziferblat с песней "Bird of Pray". Они будут выступать в прямом эфире седьмыми.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первыми сообщать о самых интересных событиях на конкурсе, а также объявить имя победителя.

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