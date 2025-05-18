"Евровидение-2025": победу в конкурсе одержала Австрия

JJ - победитель "Евровидения-2025" / © Associated Press

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Только что в швейцарском городе Базель отгремел 69-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение".

На арене Санкт-Якобсгалле свои конкурсные номера представили 26 стран-участниц. Однако только одному представителю удалось покорить еврофанатов и в сумме собрать больше всего голосов. Итак, по результатам зрительского и судейского голосования, победу в песенном конкурсе одерживает Австрия. Всего стране, которую в этом году представлял певец JJ с песней Wasted Love, удалось собрать 436 голосов - 258 от профессионального жюри и 178 от зрителей. Следующее "Евровидение" будет организовывать именно Австрия.

JJ - победитель "Евровидения-2025" / © Associated Press

Тем временем представитель Украины – группа Ziferblat – попала в топ-10. В целом украинцы завоевали от судей 60 баллов, которые в этом году были не слишком щедрыми, и 158 от зрителей, что в сумме - 218. Таким образом, музыканты заняли 9 место на "Евровидении-2025".

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Напомним, сайт ТСН.ua вел текстовую хронику гранд-финала. Мы рассказывали о самых интересных событиях на конкурсе. Так вдруг вы что-то пропустили, - узнавайте подробности в нашем материале.