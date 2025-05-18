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- Украина
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Украину атаковали около 70 дронов РФ: куда они летят
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.
В ночь на 18 мая 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
Новая группа БПЛА из Курской обл. РФ — на Сумщину!
Несколько групп "шахедов" на севере и в центре Сумской области — курсом на Черниговщину.
Несколько групп "шахедов" на севере, юге, западе и в центре Черниговщины — курсом на Киевщину и Черкасскую область.
"Шахеды" на востоке и юге Киевской области — курсом на столицу.
"Шахеды" на востоке и юге Полтавщины — курсом на север!
Несколько групп "Шахедов" на востоке, юге и в центре Полтавщины — курсом на запад.
Несколько групп "Шахедов" на востоке, юге, западе и в центре Харьковщины — курсом на Полтавщину и Днепропетровщину.
Несколько групп "Шахедов" на севере и в центре Днепропетровщины — курсом на северо-запад.
"Шахеды" на юге Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог.
Группа БПЛА на севере Запорожской области — курсом на север.
Группа "шахедов" на севере Херсона — курсом на Днепропетровщину.
Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины — курсом на Херсон!
Мониторинговые каналы добавляют, что в украинском воздушном пространстве находится около 70 российских дронов.
Напомним, что ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога: стало известно, что грозит столице
Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.