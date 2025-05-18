"Евровидение-2025": выступление Израиля пытались сорвать

Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Выступление представительницы Израиля на 69-м по счету международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" пытались сорвать.

Прямо сейчас в Базеле, Швейцария, проходит грандиозный финал музыкальной гонки. Одной из первых на арене Санкт-Якобсгалле выступила представительница Израиля – певица Юваль Рафаэль. Артистка представляет страну с песней New Day Will Rise.

В прямой трансляции выступление Юваль Рафаэль прошло отлично. На видео было слышно, как артистку громко поддерживает зал. Однако сейчас в Сети начали появляться ролики, снятые зрителями прямо в зале. Как оказалось, выступление исполнительницы прошло не так положительно. В зале присутствовало немало пропалестинских митингующих, которые громко освистывали Юваль Рафаэль и демонстрировали флаги Палестины, что, кстати, запрещено, ведь страна не участвует в конкурсе. Таким образом выступление Израиля пытались сорвать. Организаторы, чтобы заглушить это, специально добавляли в трансляцию наложенные овации.

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Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Отметим, такая же ситуация происходила и на "бирюзовой дорожке", и во втором полуфинале, где выступала Юваль Рафаэль. Тем не менее это не помешало артистке продемонстрировать свой номер.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua сейчас ведет текстовую онлайн-трансляцию. Смотрите финал "Евровидения-2025" вместе с нами и первыми узнавайте о самых интересных событиях, которые происходят на конкурсе.