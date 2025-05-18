"Євробачення-2025": виступ Ізраїлю намагалися зірвати

Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Виступ представниці Ізраїлю на 69-му за рахунком міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" намагалися зірвати.

Просто зараз у Базелі, Швейцарія, відбувається грандіозний фінал музичних перегонів. Однією з перших на арені Санкт-Якобсгалле виступила представниця Ізраїлю – співачка Юваль Рафаель. Артистка представляє країну з піснею New Day Will Rise.

У прямій трансляції виступ Юваль Рафаель минув відмінно. На відео було чутно, як артистку гучно підтримує зал. Однак наразі в Мережі почали з'являтися ролики, які були зняті глядачами просто в залі. Як виявилося, виступ виконавиці минув не так позитивно. У залі було пристуньо чимало прапалестинських мітингувальників, які гучно освистували Юваль Рафаель та демонстрували прапори Палестини, що, до речі, заборонено, адже країна не бере участі в конкурсі. Таким чином виступ Ізраїлю намагалися зірвати. Організатори, аби заглушити це, спеціально додавали до трансляції накладені овації.

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Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Зазначимо, така ж ситуація відбувалася і на "бірюзовому хіднику", і в другому півфіналі, де виступала Юваль Рафаель. Тим не менш, це не завадило артистці продемонструвати свій номер.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua наразі веде текстову онлайн-трансляцію. Дивіться фінал "Євробачення-2025" разом із нами та першими дізнавайтеся про найцікавіші події, які відбуваються на конкурсі.