Україну атакували близько 70 дронів РФ: куди вони летять

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 18 травня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

Нова група БпЛА з Курської обл. РФ — на Сумщину!

Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину.

Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні, заході та в центрі Чернігівщини — курсом на Київщину та Черкащину.

"Шахеди" на сході та півдні Київщини — курсом на столицю.

"Шахеди" на сході та півдні Полтавщини — курсом на північ!

Кілька груп "Шахедів" на сході, півдні та в центрі Полтавщини — курсом на захід.

Кілька груп "Шахедів" на сході, півдні, заході та в центрі Харківщини — курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.

Кілька груп "Шахедів" на півночі та в центрі Дніпропетровщини — курсом на північний захід.

"Шахеди" на півдні Дніпропетровщини — курсом на Кривий Ріг.

Група БпЛА на півночі Запорізької області — курсом на північ.

Група "шахедів" на півночі Херсонщини — курсом на Дніпропетровщину.

Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини — курсом на Херсон!

Моніторингові канали додають, що в українському повітряному просторі перебуває близько 70 російських дронів.

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Нагадаємо, що раніше у Києві було оголошено повітряну тривогу: стало відомо, що загрожує столиці

Моніторингові канали раніше повідомляли про рух російських дронів у небі над Київщиною.