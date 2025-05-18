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Україну атакували близько 70 дронів РФ: куди вони летять
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.
У ніч проти 18 травня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
Нова група БпЛА з Курської обл. РФ — на Сумщину!
Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину.
Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні, заході та в центрі Чернігівщини — курсом на Київщину та Черкащину.
"Шахеди" на сході та півдні Київщини — курсом на столицю.
"Шахеди" на сході та півдні Полтавщини — курсом на північ!
Кілька груп "Шахедів" на сході, півдні та в центрі Полтавщини — курсом на захід.
Кілька груп "Шахедів" на сході, півдні, заході та в центрі Харківщини — курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
Кілька груп "Шахедів" на півночі та в центрі Дніпропетровщини — курсом на північний захід.
"Шахеди" на півдні Дніпропетровщини — курсом на Кривий Ріг.
Група БпЛА на півночі Запорізької області — курсом на північ.
Група "шахедів" на півночі Херсонщини — курсом на Дніпропетровщину.
Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини — курсом на Херсон!
Моніторингові канали додають, що в українському повітряному просторі перебуває близько 70 російських дронів.
Нагадаємо, що раніше у Києві було оголошено повітряну тривогу: стало відомо, що загрожує столиці
Моніторингові канали раніше повідомляли про рух російських дронів у небі над Київщиною.