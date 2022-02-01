ДБР проводить обшуки у ексочільника "Нафтогазу" Коболєва — ЗМІ

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснюють обшуки у колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Про це пише низка українських ЗМІ, зокрема Українська правда та Цензор.НЕТ.
ДБР агентству Інтерфакс-Україна підтвердило факт проведення обшуків.
"Проводяться слідчі дії", — йдеться в повідомленні. Деталі та причини слідчих дій обіцяють оприлюднити пізніше.
Нагадаємо, що 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Коболєв очолив "Нафтогаз" після Революції Гідності.
Раніше повідомлялося, що до нардепа з команди Разумкова Олега Воронька прийшло з обшуками ДБР.
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