Порошенко приїхав на допит, але відмовився давати покази

Затримався в установі п'ятий президент лише на кілька хвилин.

Петро Порошенко прибув на допит до ДБР у призначений термін, але відмовився будь-що говорити.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Годину тому пʼятий президент України прийшов до Державного бюро розслідувань у супроводі своїх захисників і кількох депутатів із "ЄС", але затримався там лише на кілька хвилин. Слідчі допитати політика не змогли, бо він відмовився давати покази. Порошенко зазначив, що це для нього так само, ніби хтось у 1937 році хотів співпрацювати із НКВС.

У ДБР зазначили, що зафіксували відмову Порошенка свідчити.

Нагадаємо, Порошенко мав свідчити як підозрюваний у державній зраді. Його підозрюють в тому, що за його згодою Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганщини та Донеччині.

Чи вдалося слідчим ДБР допитати Петра Порошенка | Новини України

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