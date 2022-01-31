Порошенко приехал на допрос, но отказался давать показания

Задержался в учреждении пятый президент всего на несколько минут.

Петр Порошенко прибыл на допрос в ДБР в назначенный срок, но отказался что-либо говорить.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

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Час назад пятый президент Украины пришел в Государственное бюро расследований в сопровождении своих защитников и нескольких депутатов из "ЕС", но задержался там всего на несколько минут. Следователи допросить политика не смогли, потому что он отказался давать показания. Порошенко отметил, что это для него так же, будто кто-то в 1937 году захотел сотрудничать с НКВД.

В ДБР отметили, что зафиксировали отказ Порошенко свидетельствовать.

Напомним, Порошенко должен был свидетельствовать как подозреваемый в государственной измене. Его подозревают в том, что с его согласия Украина закупала уголь на оккупированных Россией территориях Луганщины и Донбасса.

Удалось ли следователям ГБР допросить Петра Порошенко | Новости Украины

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