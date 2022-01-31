Ляшко назвал области, где ухудшились показатели COVID-вакцинации

Вакцинация предотвращает тяжелые случаи COVID-19 и смерти вследствие болезни.

В Украине вторую неделю подряд Минздрав фиксирует снижение недельного количества проведенных прививок против коронавируса. Впрочем, в связи с распространением "Омикрона" крайне важно защититься, лучшим способом чего именно вакцинация.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

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По данным Минздрава, самые низкие показатели за последние 7 дней в расчете на 100 тысяч населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тыс. населения было сделано в Полтавской области. Сразу за лидером идут Киев, Ровенская, Луганская и Харьковская области.

"Несмотря на очень высокую интенсивность циркуляции вируса, страны с высоким уровнем охвата вакцинацией имеют сравнительно меньший уровень нагрузки в стационарах и в отделениях интенсивной терапии, чем в предыдущих волнах. Это подчеркивает влияние вакцин против COVID-19 на предотвращение тяжелых случаев COVID-19 и смертей от него", — подчеркнул Ляшко.

В связи с этим, глава Минздрава в очередной раз призвал граждан защитить свое здоровье, сделав прививку против коронавирусной болезни.

"Особенно важна вакцинация для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни", — указал Виктор Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине сокращен минимальный срок для получения бустерной дозы от COVID-19.

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