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Погиб во время ремонта: в Днепре на водителя упал грузовик

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Погиб во время ремонта: в Днепре на водителя упал грузовик

pixabay.com

В Нацполиции области инцидент квалифицировали как несчастный случай.

В Днепре во время ремонта грузовика трагически погиб водитель.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Щукина. Там водитель автомобиля MAN ремонтировал грузовик. По предварительной информации, шофера из-за неисправного домкрата придавило само транспортное средство.

В Нацполиции области инцидент квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, что в городе Белая Церковь на Киевщине 42-летний мужчина умер якобы из-за банки с огурцами. Его тело случайно обнаружила соседка.

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