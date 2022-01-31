Загинув під час ремонту: у Дніпрі на водія впала вантажівка

Загинув під час ремонту: у Дніпрі на водія впала вантажівка

У Нацполіції області інцидент кваліфікували як нещасний випадок.

У Дніпрі під час ремонту вантажівки трагічно загинув водій.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Щукіна. Там 51-річний водій автомобіля MAN ремонтував вантажівку. За попередньою інформацією, шофера через несправний домкрат придавив сам транспортний засіб.

У Нацполіції області інцидент кваліфікували як нещасний випадок.

Нагадаємо, що у місті Біла Церква на Київщині 42-річний чоловік помер нібито через банку з огірками. Його тіло випадково виявила сусідка.

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