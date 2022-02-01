ГБР проводит обыски у экс-главы "Нафтогаза" Коболева — СМИ

Официального подтверждения этой информации пока нет.
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Об этом пишет ряд украинских СМИ, в частности, Украинская правда и Цензор.НЕТ.
ГБР агентству Интерфакс-Украина подтвердило факт проведения обысков.
"Проводятся следственные действия", — говорится в сообщении. Детали и причины следственных действий обещают обнародовать позже.
Напомним, что 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Коболев возглавил "Нефтегаз" после Революции Достоинства.
Ранее сообщалось, что к нардепу из команды Разумкова Олега Воронько пришло с обысками ГБР.
Читайте также: