ГБР проводит обыски у экс-главы "Нафтогаза" Коболева — СМИ

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом пишет ряд украинских СМИ, в частности, Украинская правда и Цензор.НЕТ.

ГБР агентству Интерфакс-Украина подтвердило факт проведения обысков.

"Проводятся следственные действия", — говорится в сообщении. Детали и причины следственных действий обещают обнародовать позже.

Напомним, что 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Коболев возглавил "Нефтегаз" после Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что к нардепу из команды Разумкова Олега Воронько пришло с обысками ГБР.

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