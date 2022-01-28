К нардепу из команды Разумкова пришло с обысками ГБР

К нардепу из команды Разумкова пришло с обысками ГБР

В ГБР подтвердили факт обысков у одного из народных депутатов, хотя и не указали фамилию.

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к нардепу Олегу Воронько, входящему в межфракционное объединение экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Об этом Разумков рассказал в Telegram.

"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олега Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес — привлечены за уши", — написал экс-спикер.

Разумков заявил, что вместе с нардепами из своего объединения едет к Воронько. Действия правоохранителей он назвал "политическими преследованиями".

В ГБР подтвердили факт обысков у одного из народных депутатов, хотя и не указали фамилию. По словам правоохранителей, обыски проводятся по факту подделки документов.

"В ходе судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат дал поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд", — говорится в сообщении.

Отметим, что Олег Воронько в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №103 (Кировоградская область). 7 октября 2021 года Воронько проголосовал против увольнения Разумкова с должности председателя ВР. На следующий день экс-спикер опубликовал список депутатов его нового межфракционного объединения под названием "Разумная политика". В этом списке был и Воронько.

Напомним, что Дмитрий Разумков, комментируя слухи о возможном объединении с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым, заявил, что не рассматривает вероятность таких политических союзов.

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