До нардепа з команди Разумкова прийшло з обшуками ДБР

До нардепа з команди Разумкова прийшло з обшуками ДБР

У ДБР підтвердили факт обшуків в одного з народних депутів, хоча і не вказали прізвище.

Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до нардепа Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання ексспікера ВР Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Про це Разумков розповів у Telegram.

"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха", - написав ексспікер.

Разумков заявив, що разом з нардепами зі свого об'єднання їде до Воронька. Дії правоохоронців він назвав "політичними переслідуваннями".

У ДБР підтвердили факт обшуків в одного з народних депутів, хоча і не вказали прізвище. За словами правоохоронців, обшуки проводять за фактом підробки документів.

"Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Олег Воронько 2019 року був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №103 (Кіровоградська область). 7 жовтня 2021 року Воронько проголосував проти звільнення Разумкова з посади голови ВР. Наступного дня ексспікер опублікував список депутатів його нового міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика". У цьому списку був і Воронько.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков, коментуючи чутки про можливе об'єднання з Володимиром Гройсманом, Віталієм Кличком або Арсеном Аваковим, заявив, що не розглядає ймовірність таких політичних союзів.

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