Школярі вразили своїми ідеями у фіналі Business camp

20 січня відбувся фінал конкурсу шкільних підприємницьких проєктів, який проходив у межах програми Business camp від Київстар і Global Office. Шість команд зі Львова, Вишневого, Костянтинівки, Бахмута та Берислава презентувалисвої ідеї та продемонстрували прототипи розробок, а журі обрало серед них трьох переможців.

"Київстар системно підтримує навчання основам бізнесу серед школярів старших класів. Разом із Мінцифри та EdEra ми створили онлайн-курс "Підприємництво для школярів". А програма Business camp дозволила використати ці знання на практиці та зробити перші кроки на шляху до власної справи", – розповіла Анна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

Зауважимо, що на початку січня курс "Підприємництво для школярів" був схвалений Міністерством освіти України для використання в освітньому процесі. Усі охочі можуть пройти його на платформі "Дія. Цифрова освіта" або ed-era.com.

Загалом понад 600 школярів із різних куточків України взяли участь у Business camp і протягом трьох тижнів відвідували онлайн-лекції відомих підприємців і менеджерів, працювали над розробкою власних ідей у командах разом із менторами Київстар і практикували англійську мову з іноземними волонтерами.

У фіналі Business camp журі, до якого увійшли директорка з корпоративних комунікацій Київстар Анна Захараш, керівник проєкту Дія. Бізнес Андрій Ремізов і директорка Global Office Оксана Нечипоренко, обрали трьох переможців.

"У фіналі нам довелося обрати лише три команди-переможці, проте це було надзвичайно складно! Кожен учасник захопив нас своїми ідеями, і особливо вразило те, що усі представлені бізнес-проєкти мали соціальну складову, націлену на вирішення гострої проблеми – від екоконфеті для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище під час святкувань до безоплатної доставки продуктів стареньким клієнтам", — підкреслила Оксана Нечипоренко, директорка громадської організації Global Office.

Перше місце зайняла команда YES зі львівської школи № 29, яка запропонувала унікальну технологію перероблення чеків на крафтовий папір. Другу сходинку посіли школярі з Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів із проєктом застосунку для власників тварин "Pet Helper". Замкнула трійку переможців команда школярів із Вишневого, яка розробила проєкт застосунку з пошуку роботи для підлітків. Усі вони отримали цінні призи.

Нагадаємо, що Київстар співпрацює із Global Office уже п’ять років поспіль. За цей час у межах ініціативи GoCamp вдалося навчити понад 6000 учнів із 210 шкіл, які отримали нові знання та навички у сфері інновацій і підприємницької діяльності, а близько 100 співробітників компанії стали менторами проєкту.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі більш як 90% населення України живе на території дії мережі LTE Київстар. Компанія є лідером ринку мобільного зв’язку, фіксованого інтернету і конвергентних послуг (зв’язок, інтернет, ТБ). Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Компанія Київстар 24 роки працює в Україні, і визнана як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанією.

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