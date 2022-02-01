У Полтаві депутати "вибивали" гроші з жінки

Народних обранців затримали за вимагання.

У Полтавській області затримали двох депутатів, які "вибивали" з жінки 39 тисяч доларів.

Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедиктова.

Ірина Венедиктова розповіла, що зараз в Полтавській області розслідується кримінальне провадження, в якому фігурують два депутати.

"Під час розслідування кримінального провадження були затримані голова фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради. Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання", - повідомила Венедиктова.

Вона додала, що сьогодні після отримання цих коштів фігуранти-депутати були затримані. Зараз тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

Нагадаємо, що Харківській області затримали банду розбійників. Вони приходили до квартир, представлялися поліцейськими й виносили з оселі цінні речі.

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