Під Харковом народилася дівчинка-"богатир"

Мама дитини та немовля почуваються задовільно.

У Первомайську Харківської області народилося немовля вагою понад 5 кг. Породілля та немовля почуваються добре.

Про це повідомляють у телерадіокомпанії "Надія".

"5 кг 160 г. Саме стільки важить немовля, яке вчора 27 січня 2022 року, о 21:50 год. народилось у пологовому відділенні Первомайської лікарні. Пологи, які були партнерськими, пройшли без жодних ускладнень. Дівчинка Емілі та її мати Аліна із Сахновщинського району почуваються добре", - повідомляють у лікарні.

Зазначається, що жінка народжувала сама, а немовля такою вагою за весь час існування Первомайської лікарні народжується вперше. Вже після вихідних маму з донькою випишуть.

Нагадаємо, що у Павлограді Дніпропетровської області на світ з'явився малюк-рекордсмен. Хлопчик народився вагою 5 кг 170 г і зростом 61 см.

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