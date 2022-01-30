Под Харьковом родилась девочка-"богатырь"

Мама ребенка и младенца чувствуют себя удовлетворительно.

В Первомайске Харьковской области родился младенец весом более 5 кг. Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщают в телерадиокомпании "Надежда".

"5 кг 160 г. Именно столько весит младенца, который вчера 27 января 2022 года, в 21:50 родился в родильном отделении Первомайской больницы. Роды, которые были партнерскими, прошли без осложнений. Девочка Эмили и ее мать Алина из Сахновщинского района чувствуют себя хорошо", — сообщают в больнице.

Отмечается, что женщина рожала сама, а ребенок таким весом за все время существования Первомайской больницы рождается впервые. Уже после выходных маму с дочкой выпишут.

Напомним, что в Павлограде Днепропетровской области на свет появился малыш-рекордсмен. Мальчик родился весом 5 кг 170 г и ростом 61 см.

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