В Полтаве депутаты "выбивали" деньги из женщины

Народных избранников задержали за вымогательство.
В Полтавской области задержаны два депутата, которые "выбивали" с женщины 39 тысяч долларов.
Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ирина Венедиктова рассказала, что сейчас в Полтавской области расследуется уголовное производство, в котором фигурируют два депутата.
"В ходе расследования уголовного производства были задержаны глава фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в качестве расчета за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", — сообщила Венедиктова.
Она добавила, что сегодня после получения этих средств фигуранты депутаты были задержаны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.
Напомним, что в Харьковской области задержана банда разбойников. Они приходили в квартиры, представлялись полицейскими и выносили из дома ценные вещи.
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