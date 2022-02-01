В Полтаве депутаты "выбивали" деньги из женщины

Народных избранников задержали за вымогательство.

В Полтавской области задержаны два депутата, которые "выбивали" с женщины 39 тысяч долларов.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Ирина Венедиктова рассказала, что сейчас в Полтавской области расследуется уголовное производство, в котором фигурируют два депутата.

"В ходе расследования уголовного производства были задержаны глава фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в качестве расчета за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", — сообщила Венедиктова.

Она добавила, что сегодня после получения этих средств фигуранты депутаты были задержаны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

Напомним, что в Харьковской области задержана банда разбойников. Они приходили в квартиры, представлялись полицейскими и выносили из дома ценные вещи.

Читайте также: