Ключова ставка в Росії зросла вдвічі

У Центробанку хочуть підтримати фінансову та цінову стабільність.

Ключову ставку підвищено до 20% річних, згідно з рішенням Центрального банку Росії. До цього вона була на рівні 9,5%.

Причина – «зміна зовнішніх умов російської економіки кардинально змінилися».

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«Підвищення ключової ставки дозволить забезпечити збільшення депозитних ставок до рівнів, необхідних, щоб компенсувати девальваційні та інфляційні ризики, що зросли. Це дозволить підтримати фінансову та цінову стабільність та захистити заощадження громадян від знецінення», — йдеться у заяві.

Подальші рішення ухвалюватимуть, виходячи з оцінки ризиків.

Зазначимо, курси євро та долара на міжнародних торгах уранці 28 лютого піднялися до історичного максимуму.

Як свідчать дані Bloomberg, євро торгується на рівні 123,47 рубля, долар — 107,68 рубля. На піку євро піднімався до 132 рублів, долар – до 117 рублів.