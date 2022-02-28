Хакери Anonymous атакували найбільші банки Белорусі

Банки зазнали кібератак через позицію Білорусі у війні РФ проти України.

Білоруські банки зазнали кібератак.

Про це повідомляють хакери Anonymous.

"Anonymous "поклали" банківські вебсайти через залучення Білорусі у війні РФ проти України:

Белорусьбанк

Priorbank

Белінвестбанк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати ворога від 24.02 до 28.02 станом на 6.00

Літаки ― 29

гелікоптери ― 29

Танки ― 191

Бойові броньовані машини ― 816

Гармат ― 74

ЗРК БУК ― 1

Град ― 21

Автомобільна техніка ― 291

Цистерни ― 60

БпЛА ОТР ― 3

Кораблі/катери ― 2

Засоби ППО ― 5

Особовий склад (вбиті та поранені) орієнтовно ― 5300 (уточнюється).

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: