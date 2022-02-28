Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Енергетично важкий день, протягом якого потрібно максимально дистанціюватися від неприємних людей та усунутись від будь-яких сварок та конфліктів.
З'ясування стосунків не дадуть нічого, окрім втрати дорогоцінної енергії, яка, особливо в цей непростий час, необхідна для інших – творчих – справ, а також зберігати душевну рівновагу – це максимум того, що ви можете зробити сьогодні.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 лютого для Овнів
Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів та ухвалювати важливі рішення, найкраще зайнятися давно розпочатими, але з якоїсь – об'єктивної чи суб'єктивної – причини завислими справами.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 лютого для Тельців
З грошима варто звертатися максимально обережно — почавши з незначної покупки, можна захопитися і витратити велику суму, про що згодом доведеться пошкодувати.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 лютого для Близнят
Від активних дій у цей час ліпше відмовитись – до хороших результатів вони все одно не приведуть, бажано провести день у тиші та спокої, а енергію витрачати економно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 лютого для Раків
Під категоричною забороною перебувають плітки та інтриги на робочому місці – вони не лише завадять справам, а й створять знервовану атмосферу у взаєминах між вашими колегами.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 лютого для Левів
Важливо ретельно стежити не лише за вчинками, а й за словами – великий ризик в емоційному пориві сказати щось таке, що майже одразу матиме негативні наслідки.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 лютого для Дів
Сварка, що виникла в буквальному значенні слова на рівному місці, може призвести до серйозного конфлікту, щоб уникнути його, слід максимально скоротити спілкування з оточенням.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 лютого для Терезів
Зустріч із друзями, які зірки рекомендують вам влаштувати, попри складний час, дозволить не впасти духом: ви зможете підтримати та підбадьорити одне одного, що в такі часи дуже важливо.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів
Ви, як ніколи, потребуєте теплих слів і душевної бесіди, які можуть дати вам тільки близькі люди – кохана людина, найкраща подруга чи мама, тому не варто відмовлятися від спілкування з ними.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 лютого для Стрільців
Як відомо, добрими намірами вимощена дорога в пекло: якщо не хочете, щоб вас звинуватили у всіх можливих гріхах, не втручайтеся в чуже особисте життя і не давайте непроханих порад.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 лютого для Козорогів
На пропозицію обійняти нову посаду або розпочати реалізацію перспективного проєкту ліпше відмовитись, особливо, якщо позитивної відповіді від вас вимагатимуть негайно.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв
Вихід із непростої життєвої ситуації вдасться знайти тим, хто зможе поглянути на обставини, що склалися, під новим, незвичним кутом зору – звичні шляхи позитивного результату не дадуть.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 лютого для Риб
Попри те, що професійні справи спочатку підуть без особливих перешкод та ускладнень, розслаблятися, займаючись ними, не варто – потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок.
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