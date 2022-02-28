Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Енергетично важкий день, протягом якого потрібно максимально дистанціюватися від неприємних людей та усунутись від будь-яких сварок та конфліктів.

З'ясування стосунків не дадуть нічого, окрім втрати дорогоцінної енергії, яка, особливо в цей непростий час, необхідна для інших – творчих – справ, а також зберігати душевну рівновагу – це максимум того, що ви можете зробити сьогодні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів та ухвалювати важливі рішення, найкраще зайнятися давно розпочатими, але з якоїсь – об'єктивної чи суб'єктивної – причини завислими справами.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

З грошима варто звертатися максимально обережно — почавши з незначної покупки, можна захопитися і витратити велику суму, про що згодом доведеться пошкодувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 лютого для Близнят

Від активних дій у цей час ліпше відмовитись – до хороших результатів вони все одно не приведуть, бажано провести день у тиші та спокої, а енергію витрачати економно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Під категоричною забороною перебувають плітки та інтриги на робочому місці – вони не лише завадять справам, а й створять знервовану атмосферу у взаєминах між вашими колегами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Важливо ретельно стежити не лише за вчинками, а й за словами – великий ризик в емоційному пориві сказати щось таке, що майже одразу матиме негативні наслідки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 лютого для Дів

Сварка, що виникла в буквальному значенні слова на рівному місці, може призвести до серйозного конфлікту, щоб уникнути його, слід максимально скоротити спілкування з оточенням.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

Зустріч із друзями, які зірки рекомендують вам влаштувати, попри складний час, дозволить не впасти духом: ви зможете підтримати та підбадьорити одне одного, що в такі часи дуже важливо.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Ви, як ніколи, потребуєте теплих слів і душевної бесіди, які можуть дати вам тільки близькі люди – кохана людина, найкраща подруга чи мама, тому не варто відмовлятися від спілкування з ними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Як відомо, добрими намірами вимощена дорога в пекло: якщо не хочете, щоб вас звинуватили у всіх можливих гріхах, не втручайтеся в чуже особисте життя і не давайте непроханих порад.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

На пропозицію обійняти нову посаду або розпочати реалізацію перспективного проєкту ліпше відмовитись, особливо, якщо позитивної відповіді від вас вимагатимуть негайно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

Вихід із непростої життєвої ситуації вдасться знайти тим, хто зможе поглянути на обставини, що склалися, під новим, незвичним кутом зору – звичні шляхи позитивного результату не дадуть.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Попри те, що професійні справи спочатку підуть без особливих перешкод та ускладнень, розслаблятися, займаючись ними, не варто – потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок.

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