Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака

Энергетически тяжелый день, в течение которого нужно максимально дистанцироваться от неприятных людей и отстраниться от любых ссор и конфликтов.

Выяснения отношений не дадут ничего кроме потери драгоценной энергии, которая, особенно в это непростое время, необходима для других – созидательных – дел, а также сохранять душевное равновесие – это максимум того, что вы можете сделать сегодня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 февраля для Овнов

Нежелательно начинать реализацию новых проектов и принимать важные решения, лучше заняться давно начатыми, но по какой-то – объективной или субъективной – причине зависшими делами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 февраля для Тельцов

С деньгами стоит обращаться максимально осторожно – начав с незначительной покупки, можно увлечься и потратить большую сумму, о чем впоследствии придется пожалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 февраля для Близнецов

От активных действий в это время лучше отказаться – к хорошим результатам они все равно не приведут, желательно провести день в тишине и покое, а энергию тратить экономно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 февраля для Раков

Под категорическим запретом находятся сплетни и интриги на рабочем месте – они не только помешают делам, но и создадут нервозную обстановку в отношениях между вашими коллегами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 февраля для Львов

Важно тщательно следить не только за поступками, но и за словами – велик риск в эмоциональном порыве сказать нечто такое, что почти сразу же будет иметь негативные последствия.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 февраля для Дев

Ссора, возникшая в буквальном смысле слова на ровном месте, может привести к серьезному конфликту, во избежание чего нужно максимально сократить общение окружающими людьми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 февраля для Весов

Встреча с друзьями, которые звезды рекомендуют вам устроить, несмотря на сложное время, позволит не пасть духом: вы сможете поддержать и приободрить друг друга, что в такие времена очень важно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 февраля для Скорпионов

Вы как никогда нуждается в теплых словах и душевной беседе, которые могут дать вам только близкие люди – любимый человек, лучшая подруга или мама, поэтому не стоит отказываться от общения с ними.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 февраля для Стрельцов

Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад: если не хотите, чтобы вас обвинили во всех возможных грехах, не вмешивайтесь в чужую личную жизнь и не давайте непрошенных советов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 февраля для Козерогов

На предложение занять новую должность или приступить к реализации перспективного проекта лучше отказаться, особенно, если положительного ответа от вас будут требовать немедленно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 февраля для Водолеев

Выход из непростой жизненной ситуации удастся найти тем, кто сможет взглянуть на сложившиеся обстоятельства под новым, непривычным углом зрения – привычные пути положительного результата не дадут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 февраля для Рыб

Несмотря на то, что профессиональные дела поначалу пойдут без особых препятствий и осложнений, расслабляться, занимаясь ими, не стоит – необходимо быть готовыми к любым неожиданностям.

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