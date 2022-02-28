В Херсоне горожане готовят противотанковые ежи и коктейли Молотова

В городе готовятся к приему оккупантов.
В Херсоне горожане помогают производить противотанковые ежи и коктейли Молотова.
Об этом сообщил журналист Константин Рыженко, пишет Суспільне.
"Херсонцы приносили все — металл, оборудование, электроды, бензин. Ребята только за четыре часа изготовили около 5 тысяч коктейлей Молотова. Херсонские сварщики уже сделали более 30 противотанковых ежей", — пишет журналист Константин Рыженко.
Ранее стало известно, что для жителей Херсонской области 26 февраля было самым сложным днем с начала полномасштабной войны с Россией.
Войска РФ захватили город Новая Каховка, а территория возле Каховской ГЭС является "горячей точкой", поскольку это стратегически важный объект.