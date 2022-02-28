В Херсоне горожане готовят противотанковые ежи и коктейли Молотова

В Херсоне горожане готовят противотанковые ежи и коктейли Молотова

В городе готовятся к приему оккупантов.

В Херсоне горожане помогают производить противотанковые ежи и коктейли Молотова.

Об этом сообщил журналист Константин Рыженко, пишет Суспільне.

"Херсонцы приносили все — металл, оборудование, электроды, бензин. Ребята только за четыре часа изготовили около 5 тысяч коктейлей Молотова. Херсонские сварщики уже сделали более 30 противотанковых ежей", — пишет журналист Константин Рыженко.

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