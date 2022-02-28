Хакеры Anonymous атаковали крупнейшие банки Беларуси

Банки были атакованы из-за позиции Беларуси в войне РФ против Украины.

Белорусские банки подверглись кибератакам.

Об этом сообщают хакеры Anonymous.

"Anonymous "положили" банковские вебсайты из-за участия Беларуси в войне РФ против Украины:

Беларусьбанк

Priorbank

Белинвестбанк.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00

Самолеты ― 29

вертолеты ― 29

Танки ― 191

Боевые бронированные машины ― 816

Пушек ― 74

ЗРК БУК ― 1

Град ― 21

Автомобильная техника ― 291

Цистерны ― 60

БпЛА ОТР ― 3

Корабли/катера ― 2

Средства ПВО ― 5

Личный состав (убиты и ранены) ориентировочно – 5300 (уточняется).

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: