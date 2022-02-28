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Хакеры Anonymous атаковали крупнейшие банки Беларуси

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Хакеры Anonymous атаковали крупнейшие банки Беларуси

Банки были атакованы из-за позиции Беларуси в войне РФ против Украины.

Белорусские банки подверглись кибератакам.

Об этом сообщают хакеры Anonymous.

"Anonymous "положили" банковские вебсайты из-за участия Беларуси в войне РФ против Украины:

  • Беларусьбанк
  • Priorbank
  • Белинвестбанк.
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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00
Самолеты ― 29
вертолеты ― 29
Танки ― 191
Боевые бронированные машины ― 816
Пушек ― 74
ЗРК БУК ― 1
Град ― 21
Автомобильная техника ― 291
Цистерны ― 60
БпЛА ОТР ― 3
Корабли/катера ― 2
Средства ПВО ― 5
Личный состав (убиты и ранены) ориентировочно – 5300 (уточняется).

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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