Рубль обвалился до исторического минимуму

Начало торгов на биржах перенесено.

Курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, евро торгуется на уровне 123,47 рубля, доллар — 107,68 рубля. На пике евро поднимался до 132 рублей, доллар — до 117 рублей.

Начало торгов на Московской бирже перенесли в соответствии с решением Центробанка.

Воздушное пространство ЕС будет закрыто для всех российских самолетов, включая частные самолеты олигархов.

В воскресенье, 27 февраля, Евросоюз объявил об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за вторжения в Украину.

Также более половины финансовых резервов Центрального банка России, находящихся в странах G7, будут заблокированы в рамках новых санкций ЕС.

Боррель также подтвердил отключение ряда российских баков от платежной системы SWIFT, но не назвал какие именно. По его словам, работа в этом направлении продолжается, и окончательное решение будет объявлено утром в понедельник, 28 февраля.