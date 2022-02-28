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Рубль обвалився до історичного мінімуму

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Рубль обвалився до історичного мінімуму

Associated Press

Початок торгів на біржах перенесено.

Курси євро та долара на міжнародних торгах вранці 28 лютого піднялися до історичного максимуму.

Як свідчать дані Bloomberg, євро торгується на рівні 123,47 рубля, долар — 107,68 рубля. На піку євро піднімався до 132 рублів, долар – до 117 рублів.

Початок торгів на Московській біржі перенесли відповідно до рішення Центробанку.

Повітряний простір ЄС буде закрито всім російським літакам, включаючи приватні літаки олігархів.

У неділю, 27 лютого, Євросоюз оголосив про посилення санкцій щодо Російської Федерації через вторгнення в Україну.

Також більше половини фінансових резервів Центрального банку Росії, що перебувають у країнах G7, буде заблоковано в рамках нових санкцій ЄС.

Боррель також підтвердив відключення низки російських баків від платіжної системи SWIFT, але не назвав які саме. За його словами, робота у цьому напрямку триває, і остаточне рішення буде оголошено вранці у понеділок, 28 лютого.

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