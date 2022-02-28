Ключевая ставка в России выросла вдвое

В Центробанке хотят поддержать финансовую и ценовую стабильность.

Ключевая ставка повышена до 20% годовых, согласно решению Центрального банка России. До этого ключевая ставка находилась на уровне 9,5%.

Причина – «изменение внешних условий для российской экономики кардинально изменились».

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«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - говорится в заявлении.

Дальнейшие решения будут принимать исходя из оценки рисков.

Отметим, что курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, евро торгуется на уровне 123,47 рубля, доллар — 107,68 рубля. На пике евро поднимался до 132 рублей, доллар — до 117 рублей.