Ключевая ставка в России выросла вдвое

В Центробанке хотят поддержать финансовую и ценовую стабильность.
Ключевая ставка повышена до 20% годовых, согласно решению Центрального банка России. До этого ключевая ставка находилась на уровне 9,5%.
Причина – «изменение внешних условий для российской экономики кардинально изменились».
«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - говорится в заявлении.
Дальнейшие решения будут принимать исходя из оценки рисков.
Отметим, что курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума.
Как свидетельствуют данные Bloomberg, евро торгуется на уровне 123,47 рубля, доллар — 107,68 рубля. На пике евро поднимался до 132 рублей, доллар — до 117 рублей.