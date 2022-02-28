Путин отправил 400 "вагнеровцев" убить Зеленского — The Times

"Вагнеровцы" якобы отслеживают Зеленского и его коллег.

В Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство, и подготовить основу для захвата власти Россией.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

"Группа Вагнера, частная военная компания, которой руководит один из ближайших союзников президента Путина олигарх Евгений Пригожин, 5 недель назад направила наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату".

Сообщается, что информация об их замысле дошла до украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

Источники Times сообщили, что в январе в Украину прибыло от 2000 до 4000 наемников с разными задачами.

Издание со ссылкой на источники пишет, что "вагнеровцы" якобы отслеживают Зеленского и его коллег по их мобильным телефонам, и якобы всегда знают, где они находятся.

В Офисе президента прокомментировали данные издания. Там заявили, что информация о подготовке ликвидации Зеленского "вагнеровцами" является фейком, пишет Новое время.